В Симферополе на площади Ленина завершили монтаж главной новогодней ели

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Tg

В Симферополе завершили монтаж главной новогодней ели на центральной площади имени Ленина, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сотрудники муниципального учреждения «Горсвет» закончили сборку конструкции. На очереди проверка электрооборудования и украшение новогодней красавицы игрушками, - говорится в сообщении.

14 декабря сотрудники предприятия планирует установить главный новогодний символ и на площади Куйбышева. Традиционно, украшение столицы Крыма к новогодним праздникам завершится до Дня Святого Николая.

Напомним, еще одну новогоднюю ель установят в Детском парке Симферополя. Ее украсят игрушками, которые своими руками сделают юные жители крымской столицы. Также в парке вскоре начнет работать новогодняя «Почта Деда Мороза».

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