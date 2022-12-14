В Крыму на утро 14 декабря выявили 37 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым на утро 14 декабря выявили 37 случаев новой коронавирусной инфекции, 210 187 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 515 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период - 202 849, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города за минувшие сутки выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 96 876. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 9 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки от ковида в городе умер один человек в возрасте 74 лет.

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