Стали известны подробности гибели семьи после пожара в деревянном доме Севастополя

Фото: прокуратура города Севастополя

При пожаре в жилом доме Севастополя, который произошел в феврале 2022 года из-за возгорания провода водонагревателя, погибла семья из четырех человек: 35-летняя женщина, 36-летний мужчина, их шестилетний сын и пятилетняя дочь.

Фото: прокуратура города Севастополя

Как стало известно, инцидент произошел в деревянном доме № 2 «А» по улице Яблочкова в поселке ГРЭС. Одна из квартир дома была предоставлена по договору социального найма сестре обвиняемого в 2017 году.

Позже женщина уехала, оставив квартиру в пользование брату. В отсутствие сестры мужчина заменил в квартире сети электроснабжения и установил бойлер, зная, что в доме отсутствует заземление. Не имея специальных навыков, обвиняемый выполнил работы с нарушением установленных правил и без разрешения уполномоченного органа

Фото: прокуратура города Севастополя

- В сентябре 2021 года он предоставил квартиру в найм двум девушкам, которые обнаружили утечку тока от бойлера и сообщили об этом. Однако обвиняемый никаких действий по устранению неполадки не предпринял, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В результате аварийного режима работы водонагревателя рано утром 18 февраля 2022 года загорелся провода электроприбора, огонь распространился по всему дому. Девушки успели выбежать из квартиры, однако проживающая по соседству семья отравилась окисью углерода.

Как ранее сообщали в крымском Следкоме, мужчина, установивший бойлер обвиняется в причинении смерти по неосторожности, уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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