Крымчанка избила мужа чугунной крышкой за отказ есть приготовленный ею обед

Семейный конфликт во время ужина закончился для потерпевшего визитом в больницу, а для его супруги – уголовной ответственностью Фото: Артем КИЛЬКИН

В Балаклаве задержали 52-летнюю местную жительницу, которая избила мужа из-за отказа есть приготовленный ею обед. Об этом сообщили УМВД Севастополя.

Конфликт разыгрался во время семейного обеда: мужчина отдал приготовленное супругой блюдо собаке, за что в ответ от благоверной в него прилетела чугунная крышка. После этого женщина ею же нанесла несколько ударов по голове супруга. Мужчина решил от греха подальше уйти, и позвонил в полицию, опасаясь за свое здоровье.

- На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району, который задержал подозреваемую и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении.

Полученные травмы медики отнесли к легким, но женщина попала под уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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