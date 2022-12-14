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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:09

Крымчанка избила мужа чугунной крышкой за отказ есть приготовленный ею обед

Жительнице Балаклавы грозит два года лишения свободы за избиение мужа чугунной крышкой
Екатерина НАЗАРОВА
Семейный конфликт во время ужина закончился для потерпевшего визитом в больницу, а для его супруги – уголовной ответственностью

Семейный конфликт во время ужина закончился для потерпевшего визитом в больницу, а для его супруги – уголовной ответственностью

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Балаклаве задержали 52-летнюю местную жительницу, которая избила мужа из-за отказа есть приготовленный ею обед. Об этом сообщили УМВД Севастополя.

Конфликт разыгрался во время семейного обеда: мужчина отдал приготовленное супругой блюдо собаке, за что в ответ от благоверной в него прилетела чугунная крышка. После этого женщина ею же нанесла несколько ударов по голове супруга. Мужчина решил от греха подальше уйти, и позвонил в полицию, опасаясь за свое здоровье.

- На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району, который задержал подозреваемую и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении.

Полученные травмы медики отнесли к легким, но женщина попала под уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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