Водовод от трех подземных источников на Севере Крыма обеспечат автоматикой

Проект автоматизации первого этапа тракта водоподачи в Восточный Крым прошел государственную экспертизу и подлежит реализации. Об этом КП-Крым сообщил директор филиала фирмы-подрядчика АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) Марк Луньков.

- Этот проект был предусмотрен изначально и в этом году вышел из государственной экспертизы, - отметил Луньков, - Первый этап строительства позволил пустить воду из трех водозаборов в Северо-Крымский канал для дальнейшей транспортировки на восток. В 2018 году мы этот объект сдали, это 65 км трубопровода от водозаборов до села Октябрьское Джанкойского района. Но там только трубопровод, задвижки и камеры переключения. Нет автоматизации и дорог. Был разработан проект автоматизации всего участка 65 км и его необходимо также выполнить.

Первоначально подрядчику ставилась задача в кратчайшие сроки обеспечить подачу воды, а уже после автоматизировать тракт водоподачи. Автоматическая система позволит регулировать работу задвижек, накопительных резервуаров, насосных станций. Центральная диспетчерская по управлению работой тракта находится в селе Владиславовка, где магистраль разделяется на два направления - в сторону Феодосии и Керчи.

Полностью объект, протяженностью 217 км, будет готов в 2024 году. По нему в Феодосию и Керчь пойдет 195 тысяч кубометров воды в сутки.