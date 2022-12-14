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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:18

Ночью на дороги Симферополя высыпали 10 тонн реагента

Проведена противогололедная обработка спусков и подъемов, а также нескольких развязок
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

Минувшей ночью на дороги Симферополя высыпали около 10 тонн противогололедного реагента. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Обработаны аварийно-опасные участки - спуски и подъемы, а также несколько уличных развязок.

– Использовано около 10 тонн реагента. Постоянно мониторим ситуацию на дорогах. Предстоящей ночью техника также будет дежурить в городе, – рассказал Антон Гумен.

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