Ночью на дороги Симферополя высыпали 10 тонн реагента

Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

Минувшей ночью на дороги Симферополя высыпали около 10 тонн противогололедного реагента. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Обработаны аварийно-опасные участки - спуски и подъемы, а также несколько уличных развязок.

– Использовано около 10 тонн реагента. Постоянно мониторим ситуацию на дорогах. Предстоящей ночью техника также будет дежурить в городе, – рассказал Антон Гумен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50