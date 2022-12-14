Севастопольцу грозит пять лет лишения свободы за украденные золотые украшения

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже золотых изделий у родственницы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе задержан 28-летний местный житель, укравший у родственницы золотые украшения стоимостью 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина дождался, когда хозяйка уйдет на работу и пробрался в частное домовладение, сломав замок входной двери.

- Находясь в жилище, он обыскал все помещения и, обнаружив женские ювелирные изделия – четыре кольца, два кулона, две пары серег и нательный крест, похитил их и скрылся. Украденные драгоценности злоумышленник сбыл в ломбарды, - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт имущества, добытого нечестным путем. В этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму подросток украл с карты родного деда 130 тысяч рублей. Парень несколько месяцев переводил деньги с банковской карты ничего не подозревающего дедушки.

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