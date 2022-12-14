В Крыму продлили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных ливней

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15 и 16 декабря 2022 года
Фото: Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму продлили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря в связи с обильными осадками и усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе главка регионального МЧС.
- В связи с прохождением Балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, - говорится в сообщении.
Также, по прогнозам синоптиков, на полуострове ожидается усиление юго-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.
Ранее КП-Крым писала, что в ночь на 14 декабря в Крыму сильно похолодает. Синоптики прогнозируют мокрый снег и мороз
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