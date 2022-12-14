В отделениях «Почты Крыма» установят терминалы для снятия наличных с банковских карт

В отделениях «Почты Крыма» можно будет снимать наличку с карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках эксперимента в почтовых отделениях отдаленных населенных пунктов Крыма установят pos-терминалами для приема оплаты банковскими картами. С помощью этих же терминалов жители республики смогу снимать наличные со своих карт прямо в отделении связи.

Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на директора ФГУП «Почту Крыма» Елену Принь, скачала гражданину нужно будет что-нибудь купить на почте, оплатив товар картой, после этого у кассира можно будет запросить нужную сумму наличными. Лимит на одну операцию - пять тысяч рублей.

- Совершить покупку с помощью банковской карты нужно для того, чтобы идентифицировать клиента и удостовериться, что именно он является владельцем этой карты, - пояснила необходимость такой процедуры Принь, добавив, что такой эксперимент продлится до 20 января.

По ее словам, в первую очередь наличные деньги будут выдаваться для оплаты услуг ЖКХ в отделениях связи.

Напомним, ранее «Почта России» предупредила о вероятных задержках в доставке отправлений на Крымский полуостров.

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