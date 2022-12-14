В Евпатории водителя, насмерть сбившего коммунальщика, осудили на 1,5 года колонии

Суд вынес приговор водителю автобуса сбившего мужчину, убирающего проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Евпатории вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил мужчину, убирающего проезжую часть. Инцидент произошел 1 августа этого года.

- Водитель автобуса, двигаясь на кольце по улице Эскадронной в городе Евпатории, нарушил ПДД и допустил наезд на мужчину, который осуществлял уборку проезжей части. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Так, один год и шесть месяцев он проведет в колонии-поселении. Также его на два года лишили права садиться за руль. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Крыму поймали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Пешеход пересекал проезжую часть вне перехода.

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