В Крыму не планируют повышать тариф на проезд в общественном транспорте

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Крыму не планируют возвращаться к вопросу повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Ранее он выносился на обсуждение в июле этого года.

- Мы больше не возвращались и не собираемся возвращаться к этому вопросу. Если у перевозчиков есть желание поднимать этот вопрос, пусть обращаются в комитет по ценам и тарифам, - рассказал КИА председатель ОП Александр Форманчук.

Ранее КП-Крым писала, что с 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Крыму повысились на 8,8% Их индексация необходима для снижения негативных экономических факторов. Тарифы на электроснабжение поднялись на 9%, газоснабжение - 2,8%, холодное водоснабжение и водоотведение - до 11,4% на каждый ресурс.

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