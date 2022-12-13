Проект «Билет в будущее» сможет сэкономить крымскому бизнесу десятки миллионов рублей

Фото предоставлено организаторами проекта

Проект «Билет в будущее» приглашает бизнес сообщество Крыма воспользоваться уже готовыми профориентационными кейсами и заложить фундамент для подготовки специалистов. Проект готов и открыт к запросам со стороны компаний, нуждающихся в ранней профориентации своих будущих кадров. Об этом заявила представитель проекта «Билет в будущее» на площадке КВЦ «Экспофорум», который завершился в Санкт-Петербурге.

- Мероприятия, заложенные в сценарий проекта «Билет в будущее», нацелены на решение важной задачи по обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами, мотивированными, осознанно сделавшими свой выбор, - говорит Лилия Зиборова, куратор проекта «Билет в будущее».

Она добавила, что цель проекта показать нынешним школьникам, которые в ближайшем будущем составят кадровый потенциал страны, что такое промышленность в России. А также какие технологии используются на предприятиях, какие возможности реализации есть у работников промышленных компаний, как стать и оставаться успешным и востребованным в стране.

В этом году более 4000 школьников Крыма приняли участие в проекте и прошли профессиональные пробы. Возможно, именно эти ребята придут учиться в колледжи, техникумы и ВУЗы республики, а после окончания обучения на предприятия региона.

Напомним, «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» и в 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история». Всего на платформе проекта https://bvbinfo.ruпредставлено девять профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и с 2022 года – аграрная среда.