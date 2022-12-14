В Ялте доходы от муниципальных парковок выросли в 11 раз

В Ялте в 11 раз вырос доход от муниципальных парковок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте в 11 раз вырос доход от муниципальных парковок. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем телеграм-канале.

– В этом году уже собрано более 5 млн (450 тыс. - в 2019, – написала она.

Она напомнила, что осенью 2021 года в городе внедрили новую систему оплаты парковок. В Ялте и Алупке стоимость парковки для легковых авто составляет 50 рублей в час, в поселках –35 рублей в час; для грузовиков – 100 и 70 рублей соответственно. Ялтинцы, живущие в стометровой зоне от парковки, могут купить абонемент.

– Освобождены от оплаты многодетные, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, владельцы электромобилей, – добавила Павленко.

В настоящее время в Ялте работает 35 парковок. В планах открыть новые стоянки на въездах в Ялту, Алупку и поселки – разработано несколько вариантов их размещения.

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