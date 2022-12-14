Пьяный житель Феодосии украл женскую куртку прямо с манекена - видео

В Феодосии полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже женской куртки с манекена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже женской куртки с манекена. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Установлено, что в вечернее время нетрезвый мужчина умыкнул женскую куртку с платком, которые были надеты на манекен, стоящий на улице у входа в один из магазинов. Материальный ущерб составил 3399 рублей.

– Украденные вещи мужчина намеревался продать, однако сделать этого не успел, так как его задержали сотрудники уголовного розыска, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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