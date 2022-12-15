Погода на 15 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: синоптики обещают дождь

На Крымском полуострове пасмурно и дождливо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за Балканского циклона ожидаются дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с., температура воздуха ночью 0...-2°, днем +7...+9°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь. Днем южный ветер 10-15 м/с., тепло +10...+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +1 …+10°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +4…+8°, восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +8 …+11°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +4…+8, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, снег.
В Джанкое +3…+7°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +3…+5°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь со снегом.
Вода в Черном море +8…+12°.
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