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НовостиОбщество14 декабря 2022 22:44

Погода на 15 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: синоптики обещают дождь

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове пасмурно и дождливо.

На Крымском полуострове пасмурно и дождливо.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за Балканского циклона ожидаются дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с., температура воздуха ночью 0...-2°, днем +7...+9°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь. Днем южный ветер 10-15 м/с., тепло +10...+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +1 …+10°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +4…+8°, восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +8 …+11°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +4…+8, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, снег.

В Джанкое +3…+7°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +3…+5°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь со снегом.

Вода в Черном море +8…+12°.

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