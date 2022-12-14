В Крыму 14 декабря приняли закон о патриотическом воспитании

Сегодня Госсовет Крыма принял закон о патриотическом воспитании в республике Фото: Олег РУКАВИЦЫН

14 декабря Госсовет Крыма принял закон о патриотическом воспитании в республике, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- Законом определены основные задачи и направления патриотического воспитания граждан, полномочия органов государственной власти республики в этой сфере, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что детям участников СВО из Крыма вручат более трех тысяч новогодних подарков Акция «Единая Россия - детям Героев». пройдет во всех муниципальных образованиях республики.

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