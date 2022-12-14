15 декабря в Керчи откроются четыре елочных базара

Завтра, 15 декабря, в Керчи откроются елочные базары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 15 декабря, в Керчи откроются елочные базары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

– Работа елочных базаров организована с 15 по 31 декабря. В ассортименте зеленых красавиц: Крымская сосна, елка, ель и пихта Нордмана. Розничная цена от 700 рублей за 1 метр, – написал он.

Так, хвойное дерево можно будет приобрести на пересечении улиц Пролетарской и Борзенко, на площадке перед школой искусств имени Р.В. Сердюка, на улице Орджоникидзе (перед ДК «Корабел»), а также перед супермаркетом «Яблоко» на улице Кирова.

Напомним, всего в Крыму в этом году для продажи новогодних деревьев определено более 150 площадок. Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК.

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