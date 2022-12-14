В Симферополе 15 декабря отключат свет отключат на 2 улицах и 1 переулке

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

15 декабря в Симферополе на несколько часов отключат электричество на 2 улицах и 1 переулке.

В ГУП РК «Крымэнерго» объясняют, что перебои с электричеством возникнут из-за планового ремонта электрооборудования. Время «отключек» с 8.00 до 17.00.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, - заверяют крымские энергетики.

Потребителям же остается только верить на слово компании «Крымэнерго», с которой у жителей региона не всегда складываются идеальные отношения.

Электричества в Симферополе 15 декабря не будет по следующим адресам:

- улицы Узловая, 18; Базовая, 3, 6, 6а;

- переулок Ровный, 4, 20, 22.

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