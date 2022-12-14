В Евпатории открылись елочные базары

Всего в Крыму откроют 150 елочных базаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Евпатории начали работать первые елочные базары. Об этом сообщает администрация города.

- Средняя стоимость за 1 метра ели или сосны составляет от 500 до 1 тысячи рублей,- сообщили в администрации.

Приобрести новогоднюю красавицу можно на десяти ярмарочных площадках. Их работу организовали на проспекте Победы (у центрального входа в гормолзавод, на пересечении с улицей Интернациональной и возле магазина «Прибой»); улице 9 Мая (в районе аптеки «Виста»), пересечении улицы Товарной и 2-ой Гвардейской Армии, д. 18; улице Интернациональной (в районе остановки супермаркета «Фреш» и у входа в «Колхозный рынок»), а также на рынке в поселке Мирный.

Напомним, 15 декабря в Керчи откроются четыре елочных базара. Местные власти анонсировали стоимость дерева от 700 рублей за метр.

Всего в Крыму для продажи новогодних деревьев определено более 150 площадок.

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