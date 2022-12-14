Главная новогодняя елка зажжет свои огни 19 декабря

Главная елка Симферополя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Новогодняя елка вместе со всей праздничной иллюминацией начнет радовать жителей Симферополя уже 19 декабря. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, главная зимняя красавица засияет в 17:00.

- Праздник для детей начнется на закате – с 17:00 до 17:30. Традиционно маленьких крымчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка, - сообщили в администрации города.

В День Святого Николая маленькие симферопольцы будут водить хороводы вокруг елки, получать подарки и петь новогодние песни.

Напомним, 14 декабря в крымской столице на главной площади города установили новогоднюю елку. Несколько дней займет проверка света и украшение зимней красавицы игрушками и гирляндами.