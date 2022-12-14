Керченскую больницу оснастили микроскопом для операций на мозге

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Керченской больнице №1 имени Н.И. Пирогова появился современный операционный микроскоп, позволяющий проводить операции на головном мозге с максимальной точностью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

– Дорогостоящее оборудование закуплено в Керченскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость составила свыше 40 млн рублей, – говорится в сообщении.

Врачи уже оценили преимущества использования нового микроскопа: операционный процесс становится гораздо эргономичнее и функциональнее, хирургические вмешательства сопровождаются меньшей кровопотерей. Сокращается время пребывания пациента в стационаре, восстановление после операции проходит быстрее.

Ранее сообщалось, что Центральная больница Симферополя получила оборудование на 6,8 млн рублей. Закупка была осуществлена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС.

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