Пятиметровые подсолнухи появились в сквере Воссоединения в Керчи

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Подрядчик завершил монтаж световых фигур «Подсолнух» в керченском парке Воссоединения, вокруг «цветков» рабочие установили новые лавочки и урны . Об этом сообщил глава Керчи Святослав Брусаков.

– Бутоны будут открываться и закрываться через определенное время. Высота стебля 5,5 метров, диаметр бутона до 3 метров, общий вес цветков 250 кг. Сейчас решаем вопрос с подключением светильников, – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр Керчи выразил уверенность, что работающие инсталляции придутся по душе маленьким керчанам.

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