В Крыму на Ангарском перевале выпал первый снег 15 декабря

На Ангарском перевале выпал снег. Фото: скрин видео Черный список Крыма/Tg

В Крыму на трассе Симферополь – Ялта, а точнее Ангарском перевале, ночью выпал снег.

- Водители и пешеходы, будьте внимательны. Да, красиво, но опасно, - делятся впечатлениями пользователи соцсети.

Календарная осень в разгаре, уже 15 декабря, поэтому ничего удивительного в снежном покрове нет. Крымский полуостров - южный край, но все же и здесь бывает холодно и морозно.

Нужно отметить, что синоптики никакого снега не обещали.

- В четверг, 15 декабря, ночью 16 декабря Крымский полуостров окажется во власти Балканского циклона. Повсеместно пройдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, - говорится в сообщении на сайте ФГБУ «Крымское УГМС».

Но Крым известен своей непредсказуемой погодой, поэтому невозможно предугадать всех капризов природы.

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