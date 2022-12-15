Члены иностранных делегаций в Крыму отметили динамичное развитие полуострова

Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова Фото: Виктор Гусейнов

Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие региона.

- Одна из самых многочисленных делегаций была из Болгарии. Для них было приятным и несколько удивило то, что Крым очень динамично развивается, - сообщил председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.

По его словам, особенно гостей интересовал Крымский мост, а также жизнь обычных жителей полуострова.

Напомним, представители Болгарии и Германии посетили Крым в конце июня. Делегация состояла из представителей общественности и ученых.

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