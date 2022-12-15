В Крыму объем контрактов в рамках гособоронзаказа составляет более 23 млрд рублей

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Крыму общий объем контрактов в рамках гособоронзаказа составляет более 23 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- При этом со второго квартала 2022 года объем продукции, выпускаемой заводом «Фиолент», конструкторско-технологическим бюро «Судокомпозит» и Феодосийским оптическим заводом, увеличился на 35-40%, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, под Симферополем на заводе по выпуску вибропрессованной продукции уже начали производство противотанковых бетонных заграждений. Производится закупка и обкатка систем ПВО, а также БПЛА, которые собираются на территории полуострова.

Напомним, в Крыму начали производство танковых заграждений весом 1,2 тонны. Мощности предприятия под Симферополем позволяют выпускать до пяти тысяч бетонных тетраэдров ежемесячно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50