В Симферополе завершена установка главной новогодней ели - видео

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на площади имени Ленина завершена установка главной новогодней ели. Уже вчера, 14 декабря, ее начали украшать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- С каждым днем Новый год все ближе, чувствуется это и на улицах нашего Симферополя, - говорится в сообщении.

Напомним, новогодние огни на ели зажгут 19 декабря в 17.00. В этот же вечер будет проведен детский праздник, на котором маленьких крымчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

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