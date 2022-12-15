В Крыму на утро 15 декабря выявили 34 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 15 декабря выявили 34 случая новой коронавирусной инфекции, 210 221 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 532 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 202 868, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 914. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 49 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе умерли два человека в возрасте 77 и 88 лет.

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