Воды по указанным адресам не будет несколько часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферопольского района 15 декабря осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 14.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение улицы Советская (частично), улицы Зеленая (частично), а также прилегающих улиц и переулков.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 15 декабря отключат свет отключат на двух улицах и в одном переулке. Крымские энергетики ремонтируют оборудование. Ограничения будут действовать до 17.00.

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