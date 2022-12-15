Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Беспилотные летательные аппараты являются основной угрозой для безопасности Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Правоохранительных структур, военных подразделений здесь более чем достаточно. Они технически оснащены, предпринимают все необходимое. У нас основная угроза для Крыма - это беспилотники, все остальное находится под полным контролем, - отметил Аксенов в интервью ТАСС.

Напомним, 10 декабря в небе над Симферополем сработала ПВО. В соцсетях местные жители сообщают о двух мощных хлопках, которые было слышно во многих районах городах. Отголоски также слышали в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Еще ранее, 23 ноября, системы ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем и Севастополем.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности. Также недавно Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга России, в том числе в Крым.

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