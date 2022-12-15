Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 9:25

В Симферополе завод «Фиолент» проводит проверку локальной системы оповещения

Учебная тревога объявлена 15 декабря
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Яндекс. Карты"

Фото: "Яндекс. Карты"

В Симферополе завод «Фиолент» проводит проверку локальной системы оповещения 15 декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Тревога учебная: завод «Фиолент» проводит проверку локальной системы оповещения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Керченскому проливу 15 декабря вновь объявили штормовое предупреждение. Ожидается восточный, юго-восточный ветер до 12-15 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50