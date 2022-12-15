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В Симферополе завод «Фиолент» проводит проверку локальной системы оповещения 15 декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Тревога учебная: завод «Фиолент» проводит проверку локальной системы оповещения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Керченскому проливу 15 декабря вновь объявили штормовое предупреждение. Ожидается восточный, юго-восточный ветер до 12-15 метров в секунду.

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