Присяжные признали крымчанина виновным в пособничестве в изготовлении шести килограммов наркотиков

В суде установлено, что мужчина предоставил двум своим знакомым из Алтайского края инструкцию по производству наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллегия присяжных заседателей Верховного суда Республики Крым вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении крымчанина, обвиняемого в пособничестве в незаконном производстве крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В суде установлено, что мужчина предоставил двум своим знакомым из Алтайского края инструкцию по производству наркотиков. В дальнейшем по этой инструкции они изготовили в домовладении в одном из районов Крыма более 6 килограммов мефедрона.

На основании обвинительного вердикта присяжных судом будет вынесен приговор.

– Жители Алтайского края, незаконно изготовившие крупную партию синтетических наркотиков, приговорены к 17 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима, – добавили в прокуратуре РК.

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