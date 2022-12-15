В Симферополе открыли мемориальную доску Герою России Владиславу Дорохину

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Симферополе открыли мемориальную доску в память о Герое России, военнослужащем ЧФ, рядовом Владиславе Дорохине, закончившем симферопольскую гимназию №1 имени Курчатова.

- Владислав Александрович проявил мужество и отвагу, погиб, спасая своих раненых товарищей. Он сделал единственно правильный выбор, достойный настоящего воина, настоящего россиянина, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Памятную табличку установили в Симферополе на знании гимназии № 1 имени И.В. Курчатова, которую окончил Дорохин. Посмертно он был награжден званием «Герой России» и «Орденом мужества».

Ранее в крымской столице открыли мемориальную доску в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи. Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра.

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