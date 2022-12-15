Новая сбросная камера построена на тракте водоподачи в Восточный Крым

Подрядчик строительства тракта водоподачи с севера на восток Крыма АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) выполнил обустройство сбросной камеры в Северо-Крымский канал в районе села Владиславовка Кировского района. Прежде две камеры обеспечивали сброс воды из подземных водозаборов в Нижнегорском районе, сообщил КП-Крым директор филиала фирмы-подрядчика «ОЭК-ГТ» Марк Луньков.

- Сбросная камера в районе Владиславовки предусмотрена по проекту строительства водовода, чтобы сократить потери воды при подаче потребителям и исключить работу насосной станции в Советском, - пояснил Луньков. – Это промежуточный этап, позволяющий в любой момент подключить водозаборы к системе подачи воды потребителям, пока не закончено строительство всего тракта водоподачи.

Третья сбросная камера на протяжении новой водной магистрали на 67 км сокращает путь артезианской воды по бетонному руслу канала. В закрытом подземном водоводе нет фильтрации и испарения, что существенно сокращает потери воды. После того, как будет введена в эксплуатацию главная насосная станция с диспетчерской тракта водоподачи во Владиславовке, станет возможна подача воды непосредственно к водоочистным сооружениям Феодосии, а с окончанием строительства трубопровода и в направлении Керчи.

Полностью объект, протяженностью 217 км, будет готов в 2024 году. По нему в Феодосию и Керчь пойдет 195 тысяч кубометров воды в сутки.