В Детском парке Симферополя установили 10-метровую новогоднюю ель

Фото: Парки столицы (г. Симферополь)

На главной аллее Детского парка в Симферополе завершен монтаж десятиметровой новогодней ели.

- На зеленую красавицу прикрепили гирлянды и приступили к развешиванию игрушек, - сообщили в МБУК «‎Парки столицы».

Елку дополнительно украсят игрушками, изготовленными участниками ежегодного конкурса «Лучшая новогодняя игрушка - 2023».

Кроме того, по-особому в этом году будет украшена сцена, где пройдут детские новогодние представления. Также в парке начнет работать новогодняя «Почта Деда Мороза».

Ранее в Симферополе завершили установка главной новогодней ели. Праздничные огни на ней зажгут вечером 19 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50