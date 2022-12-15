Жительница Симферополя перевела лже-гадалке 6 тысяч рублей

Жительница Симферополя нарвалась на лже-гадалку и лишилась 6 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Симферополя нарвалась на лже-гадалку и лишилась 6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

– Как рассказала потерпевшая, в социальной сети она нашла страничку гадалки-экстрасенса, которая якобы, совершая ритуалы, помогает решить личные проблемы и способна предсказать судьбу. Взнос за оказание «магических услуг» составлял шесть тысяч рублей. Женщина, ожидая услышать важные предсказания, перевела деньги на карту ясновидящей, – говорится в сообщении.

Однако после оплаты «гадалка» перестала выходить на связь. Лишившись денег и так не получив ответы на свои вопросы, крымчанка обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенницы.

Отмечается, что это не первый случай мошенничества под предлогом оказания эзотерических услуг в Крыму. Так, в январе и августе жительницы Алушты и Джанкоя под предлогом снятия порчи передали лже-гадалкам золотые украшения на несколько десятков тысяч рублей. Тогда полицейским удалось установить личности мошенниц, в их отношении были возбуждены уголовные дела.

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