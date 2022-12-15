В 2022 году количество отдыхающих, приехавших в Крым на поезде, выросло в 2,5 раза

Отдыхающих, которые приехали в Крым на поезде, в 2022 году стало в 2,5 раза больше Фото: Александра Тимощенко

Отдыхающих, которые приехали в Крым на поезде, в 2022 году стало в 2,5 раза больше, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Так, только за три летних месяца железнодорожным транспортом на полуостров приехало полтора миллиона туристов, что на 70% больше, чем год назад. Если раньше турпоток по железной дороге составлял 7% от общего количества курортников, то в этом сезоне он составил 18%.

Но мы понимаем, что все равно этого не хватило, - признался Волченко. - Большое количество было нареканий и к качеству подвижного состава. Это является одним из основных направлений, поэтому мы работаем над его улучшением сейчас.

Заметим, общий туристический поток за прошедший год составил 6,3 миллиона туристов - на 30% меньше, чем в 2021 году.

Напомним, ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что в 2022 году Крым посетили 6,3 миллиона отдыхающих.

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