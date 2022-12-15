Аксенов: в 2022 году парк коммунальной техники Крыма пополнился на 238 единиц

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым, glava.rk.gov.ru

В 2022 году для муниципалитетов и государственных предприятий Крыма закуплено 238 единиц коммунальной техники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Эта техника будет использоваться для обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и благоустройства территорий населенных пунктов, – написал он.

Аксенов добавил, что средства были выделены из бюджета Москвы в рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Всего в рамках соглашения с 2020 года закуплена 631 единица техники.

Ранее сообщалось, что в больницы Крыма за 2022 год поступило 100 единиц медицинского оборудования. Оно было распределено по учреждениям здравоохранения Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя и Феодосии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50