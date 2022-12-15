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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:49

Экс-заведующего кафедрой севастопольского вуза оштрафовали за взятку в 60 тысяч рублей

Также его лишили права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года
Екатерина НАЗАРОВА
Инженеру кафедры, которая выступила посредником при передаче взятки, уже вынесли обвинительный приговор

Инженеру кафедры, которая выступила посредником при передаче взятки, уже вынесли обвинительный приговор

Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-заведующего кафедрой одного из севастопольских вузов признали виновным в получении взяток от студентов.

- С декабря 2021 года по март 2022 года подсудимый, являющийся на тот момент времени заведующим кафедрой, получил 60 тысяч рублей от своей подчиненной (инженера кафедры), выступившей посредником в передаче денежных средств от студентов, за закрытие экзаменационных долгов, - цитирутет «Крым 24» сообщение пресс-службы крымского Следкома.

Бывшего сотрудника высшего учебного заведения оштрафовали, а таже лишили права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года.

Напомним, что севастопольского студента также ждет суд за взятку преподавателю в размере 25 тысяч рублей. Инженеру кафедры, выступившей в качестве посредника при передаче денег, уже вынесли обвинительный приговор.

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