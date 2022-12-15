Экс-заведующего кафедрой севастопольского вуза оштрафовали за взятку в 60 тысяч рублей

Инженеру кафедры, которая выступила посредником при передаче взятки, уже вынесли обвинительный приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-заведующего кафедрой одного из севастопольских вузов признали виновным в получении взяток от студентов.

- С декабря 2021 года по март 2022 года подсудимый, являющийся на тот момент времени заведующим кафедрой, получил 60 тысяч рублей от своей подчиненной (инженера кафедры), выступившей посредником в передаче денежных средств от студентов, за закрытие экзаменационных долгов, - цитирутет «Крым 24» сообщение пресс-службы крымского Следкома.

Бывшего сотрудника высшего учебного заведения оштрафовали, а таже лишили права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года.

Напомним, что севастопольского студента также ждет суд за взятку преподавателю в размере 25 тысяч рублей. Инженеру кафедры, выступившей в качестве посредника при передаче денег, уже вынесли обвинительный приговор.

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