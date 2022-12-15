Отпуск в Крыму стал короче

По словам Лоскутова, примерно половина гостей прибыли на полуостров железной дорогой Фото: Александра Тимощенко

Продолжительность пребывания отдыхающих в Крыму летом прошедшего года снизилась с 21 до 14 дней, сообщил врио главы Евпатории Александр Лоскутов во время подведения итогов высокого туристического сезона-2022.

- В этом году мы отмечаем значительные изменения, связанные с длительностью пребывания в Крыму. Если раньше она составляла 21 день, то сейчас - 14 дней. В первую очередь, это обусловлено логистическими проблемами, - отметил он.

По словам Лоскутова, примерно половина гостей прибыли на полуостров железной дорогой и около 40% - своим ходом на авто, другие - на автобусах.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году количество отдыхающих, приехавших в Крым на поезде, выросло в 2,5 раза. Летом по железной дороге проехало 1,5 млн человек.

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