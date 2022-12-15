В Судакском лесничестве незаконно вырубили более 40 деревьев

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) Фото: Артем КИЛЬКИН

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Судакского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В ходе прокурорской проверки выявилось, что на территории лесничества осуществлена незаконная рубка 42 сухостойных и сырорастущих деревьев, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. По данным надзорного ведомства, размер ущерба превысил 600 тысяч рублей.

– В этой связи прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), – говорится в сообщении.

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