Алуштинские предприниматели, объекты которых признали самовольными, попросили защиты у Сергея Аксенова

Активисты рассчитывают привлечь внимание к своей проблеме

Группа алуштинских предпринимателей обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксёнову. Владельцы торговых павильонов утверждают, что муниципальные чиновники предоставили в Межведомственную комиссию Совета министров РК недостоверные сведения, из-за чего их павильоны попали в перечень самовольных строений. Своей проблемой они поделились с «КП-Крым».

Обращение к Главе Республики подписали восемь человек. Они владеют торговыми павильонами, расположенными на улице Набережной. Как утверждают активисты, их объекты попадают под снос необоснованно.

На месте одного из снесенных объектов сейчас находится бар

- На основании фальсифицированных чиновниками администрации города Алушта данных наши объекты межведомственной комиссией Совмина РК были включены в перечень самовольных объектов. Например, администрация представила техпаспорт четырехэтажного строения, хотя все наши объекты – одноэтажные, скрыла наличие решения исполкома Алуштинского городского совета о присвоении нашим объектам адресов и не только, и этот подлог стал основанием для решения сессии горсовета с признанием объектов самостроями и обращения в суд с иском о сносе, - жалуются предприниматели.

Эти павильоны внесли в список самостроев

Вместе с сотрудниками своих торговых точек предприниматели приехали в Симферополь, чтобы попросить личного приема у главы Крыма, так как отчаялись найти справедливость в родном городе.

- Несмотря на то, что в прибрежной зоне на набережной в одной линии размещено более 60 объектов, администрация Алушты «не замечает» объектов недвижимости, построенных на берегоукрепительных сооружениях, волнорезах, нависающих над морем и пляжем. В Алуште отдельным предпринимателям предоставляются не предусмотренные законом преференции. Так, например, более 150 арендаторам земельных участков на набережной города отказано в законном праве переоформления договоров аренды земельных участков – а к «своим», избранным, администрация не только не имеет претензий, переоформляет договоры аренды земельных участков, но и занижает арендную плату», - говорится в обращении к Главе РК.

Участник инициативной группы Елена Красненкова недоумевает, почему ее недвижимость и недвижимость других предпринимателей признали самостроем.

Объект, который не попал под снос

- У меня и у остальных предпринимателей есть документы о регистрации права собственности, начиная с договора аренды земли от 2013 года, декларации о начале строительства и о готовности объектов, градусловия, и множество других, признаваемые на территории Республики Крым без ограничения срока действия. К тому же город присвоил нашим объектам адреса, а самостроям, как всем известно, адреса не присваивают! Какой же мы самострой?» - говорит Елена Красненкова.

Алуштинские предприниматели неоднократно обращались в горадминистрацию, прокуратуру, Совмин, однако, по их словам, получали только отписки. Поэтому бизнесмены решили напечатать свое обращение самым крупным форматом и шрифтом, чтобы их точно заметили.

- Нам отвечают на те вопросы, которые мы не задавали. Говорят, что не могут повлиять на решения судов, которые уже состоялись по вышеуказанным объектам. Но мы не просим влиять на суд! Мы просим рассмотреть наше обращение, провести служебное расследование выявить подлог документов и фальсификацию либо умышленное непредоставление документов!», - утверждает адвокат Александра Сухобокова.

В ранее полученном предпринимателями ответе из Совета министров РК говорится, что исполнительная власть не может влиять на решения судов, по поводу обвинений в фальсификации документов со стороны администрации не сказано ничего.

В приемной главы республики обращение активистов приняли. Предприниматели надеются на личную аудиенцию с Сергеем Аксеновым.