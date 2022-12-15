За последний год в Алуште отдохнули 150 тысяч туристов

В Алуште на сегодняшний день работает 21 здравница, сообщила глава города Галина Огнева Фото: Александра Тимощенко

В Алуште за сезон 2022 года отдохнули около 150 тысяч курортников. Об этом во время круглого стола по итогам высокого туристского сезона сообщила глава города Галина Огнева.

По ее словам, в этом году количество туристов было значительно меньше, чем в прошлом. Однако все поставленные в начале сезона задачи продолжали выполняться. Это стало возможно благодаря гибкому подходу отельеров. Так, в этом году алуштинские здравницы были наполнены на 65%.

На сегодняшний день у нас работает 21 здравница. Их наполняемость - 45%, но есть и те, что наполнены на все 100%, - отметила она.

По словам Огневой, в будущем году большой упор в туристической сфере Алушты будет сделан на отдых в период межсезонья.

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