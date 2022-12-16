Погода на 16 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В пятницу,16 декабря, ночью полуостров будет еще находиться во власти Балканского циклона, поэтому пройдут дожди, днем же без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +10...+12°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, южный ветер 6-11 м/с, тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+11°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +6…+11°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +7…+9°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +7 …+10°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+11, южный ветер 3-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+7°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +3…+7°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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