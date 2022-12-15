В Симферополе 16 декабря отключат свет на 11 улицах

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

16 декабря в Симферополе частично отключат электричество на 11 улицах и 6 переулках.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, - отметили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», подчеркнув, что свет пропадет по уважительной причине, то-есть из-за ремонтных работ.

В Симферополе электричества с 8.00 до 17.00 не будет по следующим адресам:

- улицы Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 42-96 , 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Донская,4, 6, 1-11 ; Чонгарская, 34-48 , 49-55 ; Лермонтова, 17, 19, 29, 37; Фруктовая, 55-61/81 ; Запорожская, 4/9, 15-41; Строителей, 14/14; Широкая, 2, 4, 3-11; Москалева, 9/2;

- переулки Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Широкий, 2-14, 1-9; Строителей, 5-14.

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