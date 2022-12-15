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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 15:07

В Крыму полицейские задержали продавщицу, воровавшую деньги из кассы

С апреля по июнь она успела присвоить более 260 тысяч рублей
Дмитрий Коренев
Женщине грозит до шести лет лишения свободы

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Раздольненском районе Крыма задержана продавец-кассир одного из местных магазинов. Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, женщина подозревается в присвоении денег из кассы.

Задержанная рассказала полицейским, что ежедневно после продажи товара она делала возврат с помощью карты отмены, которая в большинстве случаев лежала рядом с кассовым аппаратом.

– После проведения операции отмены покупки в кассе образовывался излишек наличных денежных средств, который подозреваемая присваивала себе, – говорится в сообщении.

В период с апреля по июнь текущего года продавщица успела присвоить более 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата». Женщина дала признательные показания, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Симферопольского района осудят за непреднамеренное убийство матери. Будучи пьяным, мужчина несколько раз ударил ее в область головы. Через некоторое время мужчина понял, что женщина не подает признаков жизни, и позвонил в полицию.

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