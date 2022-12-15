В Крыму полицейские задержали продавщицу, воровавшую деньги из кассы

Женщине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Раздольненском районе Крыма задержана продавец-кассир одного из местных магазинов. Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, женщина подозревается в присвоении денег из кассы.

Задержанная рассказала полицейским, что ежедневно после продажи товара она делала возврат с помощью карты отмены, которая в большинстве случаев лежала рядом с кассовым аппаратом.

– После проведения операции отмены покупки в кассе образовывался излишек наличных денежных средств, который подозреваемая присваивала себе, – говорится в сообщении.

В период с апреля по июнь текущего года продавщица успела присвоить более 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата». Женщина дала признательные показания, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Симферопольского района осудят за непреднамеренное убийство матери. Будучи пьяным, мужчина несколько раз ударил ее в область головы. Через некоторое время мужчина понял, что женщина не подает признаков жизни, и позвонил в полицию.

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