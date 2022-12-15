В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках

В Крыму ожидаются подъемы уровня воды в реках, при этом опасные отметки достигнуты не будут Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму ожидаются подъемы уровня воды в реках, при этом опасные отметки достигнуты не будут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Во второй половине суток 15 декабря и в течение суток 16 декабря на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – говорится в сообщении.

Ранее в Крыму продлили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря в связи с ливнями усилением ветра.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения и затруднений движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линии электропередач.

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