В Крыму ищут 70-летнего жителя Керчи

Олег Шустов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят помощи в поиске пожилого мужчины из Керчи.

- Пропал Шустов Олег Константинович, 70 лет (1952 года рождения), город Керчь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшего появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Близкие и родные потеряли крымчанина из поля зрения несколько дней тому назад – с 12 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

Если вы видели Олега Шустова, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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