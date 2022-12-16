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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:23

Аксенов прокомментировал принятую Генассамблей ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

За принятие резолюции проголосовали 82 страны
Екатерина НАЗАРОВА
Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.

- Подобные решения шаг за шагом разрушают остатки авторитета Организации объединенных наций, что, видимо, и является целью США и их сателлитов, - прокомментировал такое решение глава республики Сергей Аксенов.

За принятие резолюции проголосовали 82 страны, 80 воздержись, 13 высказались против.

Ранее Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма. Все остальное, по его словам, находится под полным контролем.

Отметим, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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