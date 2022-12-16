В Севастополе задержали мужчину, укравшего из ломбарда фотоаппарат за 14 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму

В Севастополе задержали жителя Керчи, укравшего из ломбарда фотоаппарат за 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым.

- Как пояснил администратор [ломбарда], задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Факт кражи дорогостоящего фотоаппарата сотрудники охраняемого объекта установили благодаря видео с камер внутреннего наблюдения, когда выявили недостачу товара, - говорится в сообщении.

На кадрах записи видно, что мужчина свободно берет с полки фотокамеру, прячет под куртку, после чего беспрепятственно покидает ломбард. Задержанный сначала отрицал факт кражи, но потом во всем признался, пообещав вернуть технику в течение 10 минут, если силовики не вызовут полицию. Однако росгвардейцы не дали ему избежать наказания.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Феодосии украл женскую куртку прямо с манекена. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, ему грозит два года лишения свободы.

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