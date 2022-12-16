В Крыму за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

В республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 10 человек. Об этом утром 16 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 34 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 259 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 902 пациента выздоровели. 5 412 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19, в ковид-стационары госпитализирован 1 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– Умер 1 человек в возрасте 84 лет, – говорится в сообщении.

Выписаны 4 человека. Сейчас в больницах города находятся 56 пациентов, из них 47 – с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрирован 96 941 случай коронавируса, выздоровели 94 139 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50